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Защитник «Марселя» Жордан Амави: «Никто не охотился на Неймара, он сам нарвался на фол»

Защитник «Марселя»: «Никто не охотился на Неймара, он сам нарвался на фол»
Eurosport

1 час назад

Бразилец сам виноват в травме.

Игрок «Марселя» Жордан Амави опроверг утверждение капитана «ПСЖ» Тьяго Силвы о том, что игроки провансальского клуба устроили охоту на Неймара в матче 27-го тура чемпионата Франции. Бразилец получил травму в одном из столкновений – у форварда диагностирована трещина пятой плюсневой кости.

«Мы играли нормально, Неймар сам нарвался на фол. Я говорю то, что вижу на поле. Он избавлялся от мяча в самый последний момент. Так чего он ждет? Все знают, что он талантлив, но легко падает», – удивился Амави в интервью Mirror.

  • Ориентировочные сроки восстановления Неймара – 10 дней, но ожидается, что бразилец сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».
  • Официальный сайт «ПСЖ» подтвердил повреждение левой четырехглавой мышцы у защитника Маркиньоса.

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