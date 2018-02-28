Руководство «ПСЖ» запретило Неймару делать операцию, сославшись на пункт в контракте

Нападающий «ПСЖ» Неймар считает, что ему необходима операция на лодыжке, которую он травмировал в матче против «Марселя» – обследование выявило у бразильца трещину пятой плюсневой кости. Неймар хочет полноценно восстановиться перед ЧМ-2018, но руководство «ПСЖ» считает, что можно обойтись без операции.

В контракте Неймара с парижском клубом прописано, что окончательное решение по поводу хирургического вмешательства остается за клубом, пишет Folha. В случае операции, бразилец вернется в строй в лучшем случае в мае, а так есть шанс, что он сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов, если «ПСЖ» туда пробьется.

«Операция Неймара? Ее не будет. Я говорил с медицинской службой, есть шанс, что Неймар сыграет против «Реала». В данный момент вероятнее вариант, что он не поможет нам, но пока я полностью не исключаю его участие в этом матче», – заявил тренер «ПСЖ» Унаи Эмери.

В сезоне-2017/18 Неймар отыграл 30 официальных матчей и забил 29 мячей.

6 марта парижане примут «Реал». В первой игре сильнее оказался мадридский клуб (3:1).

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