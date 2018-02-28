Неймара прооперируют на этой неделе

Спустя три дня после травмы Неймара, полученной в матче против «Марселя», медицинский штаб «ПСЖ» решил, что бразильскому форварду не обойтись без операции.

Ранее доктора и руководство парижского клуба выразило надежду, что Неймар обойдется без хирургического вмешательства на голеностопе и восстановится к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала», сообщил официальный сайт «ПСЖ».

В конце недели Неймар улетит в Бразилию на операцию в сопровождении главврача «ПСЖ» профессора Сайланта.

В сезоне-2017/18 Неймар отыграл 30 официальных матчей и забил 29 мячей.

6 марта «ПСЖ» сыграет с «Реалом» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

Защитник «Марселя» Жордан Амави выразил мнение, что Неймар сам виноват в травме, провоцируя соперников на фол.

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