Getty Images

Неймара прооперируют на этой неделе

Неймара прооперируют на этой неделе
Eurosport

35 мин. назадОбновлено 33 мин. назад

Бразилец точно не сыграет против «Реала».

Спустя три дня после травмы Неймара, полученной в матче против «Марселя», медицинский штаб «ПСЖ» решил, что бразильскому форварду не обойтись без операции.

Ранее доктора и руководство парижского клуба выразило надежду, что Неймар обойдется без хирургического вмешательства на голеностопе и восстановится к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала», сообщил официальный сайт «ПСЖ».

В конце недели Неймар улетит в Бразилию на операцию в сопровождении главврача «ПСЖ» профессора Сайланта.

  • В сезоне-2017/18 Неймар отыграл 30 официальных матчей и забил 29 мячей.
  • 6 марта «ПСЖ» сыграет с «Реалом» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов.
  • Защитник «Марселя» Жордан Амави выразил мнение, что Неймар сам виноват в травме, провоцируя соперников на фол.

Будь в контакте со спортом

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «На стадионе «Юве» нет ни одной кассы». Интервью с президентом фан-клуба «Ювентуса»

03:35
Популярные видео
Идеальный состав «Милана» всех времен, от которого ты всплакнешь и загрустишь
12 772 просмотров8 ч
О'Салливан шандарахнул по шару так, что даже Синицын восхитился его ударом
9 379 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться