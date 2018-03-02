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Марио Балотелли с перевязанным ухом забил 3000-й гол «Ниццы» в Лиге 1. Просто красавчик

Балотелли с перевязанным ухом забил 3000-й гол «Ниццы» в Лиге 1. Просто красавчик
Eurosport

1 час назад

Сначала итальянец стал лучшим бомбардиром «орлов» в XXI веке, теперь такое.

Форвард «Ниццы» Марио Балотелли, который будущим летом станет свободным агентом, еще чуть-чуть набил цену.

Уже на 5-й минуте матча против «Лилля» форвард «Ниццы» открыл счет головой после подачи углового. Даже перевязанное ухо не помешало.

Этот гол – 3000-й для «Ниццы» в элите чемпионата Франции. «Орлы» стали седьмой командой, накидавшей столько мячей в Лиге 1, после «Марселя» (3901), «Сент-Этьена» (3668), «Бордо» (3568), «Сошо» (3386), «Монако» (3285) и «Лиона» (3257).

  • «Ницца» в итоге победила со счетом 2:1.
  • Балотелли забил 22 гола в 30 официальных матчах сезона-2017/18.

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