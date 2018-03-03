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Форвард «ПСЖ» Неймар перенес операцию, которая прошла успешно

Неймар перенес операцию, которая прошла успешно
Eurosport

1 час назад

Все хорошо.

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар перенес операцию в госпитале Белу-Оризонти.

Процедура прошла успешно. Операцию провел врач бразильской сборной Родриго Ламар.

Через шесть недель Неймару предстоит новое обследование, по итогам которого можно будет наметить сроки возвращения, сообщает Бразильская конфедерация футбола (CBF).

  • Ожидается, что Неймар пропустит до трех месяцев. Он должен быть в строю к ЧМ-2018.
  • ЧМ-2018 стартует 14 июня. Бразильцы проведут первый матч 17 июня. Соперником «селесао» станет Швейцария.

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