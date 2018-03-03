Eurosport
Форвард «ПСЖ» Неймар перенес операцию, которая прошла успешно
Все хорошо.
Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар перенес операцию в госпитале Белу-Оризонти.
Процедура прошла успешно. Операцию провел врач бразильской сборной Родриго Ламар.
Через шесть недель Неймару предстоит новое обследование, по итогам которого можно будет наметить сроки возвращения, сообщает Бразильская конфедерация футбола (CBF).
- Ожидается, что Неймар пропустит до трех месяцев. Он должен быть в строю к ЧМ-2018.
- ЧМ-2018 стартует 14 июня. Бразильцы проведут первый матч 17 июня. Соперником «селесао» станет Швейцария.
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