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18-летний сын Джорджа Веа Тимоти дебютировал за основу «ПСЖ»

18-летний сын Веа дебютировал за основу «ПСЖ»
Eurosport

1 час назад

Сначала батя стал президентом, теперь сынишка перешел в профессионалы.

Тимоти Веа провел первый матч за взрослую команду «ПСЖ». Футболист, который 22 февраля отметил 18-летие, вышел на замену на 79-й минуте встречи 28-го тура Лиги 1 против «Труа» (2:0).

Тимоти – сын легендарного либерийского футболиста Джорджа Веа, который тоже выступал за «ПСЖ». Между последним матчем отца и первой игрой сына за «ПСЖ» прошли 8312 дней.

Тим родился в США и представляет молодежную сборную этой страны. Это сделало Веа первым американцем в истории «ПСЖ».

  • Отец Тима в 1995 году стал первым неевропейцем, взявшим «Золотой мяч».
  • В декабре 2017 года Веа-старший был избран президентом Либерии.

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