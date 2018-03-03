18-летний сын Джорджа Веа Тимоти дебютировал за основу «ПСЖ»

Тимоти Веа провел первый матч за взрослую команду «ПСЖ». Футболист, который 22 февраля отметил 18-летие, вышел на замену на 79-й минуте встречи 28-го тура Лиги 1 против «Труа» (2:0).

Тимоти – сын легендарного либерийского футболиста Джорджа Веа, который тоже выступал за «ПСЖ». Между последним матчем отца и первой игрой сына за «ПСЖ» прошли 8312 дней.

Тим родился в США и представляет молодежную сборную этой страны. Это сделало Веа первым американцем в истории «ПСЖ».

Отец Тима в 1995 году стал первым неевропейцем, взявшим «Золотой мяч».

В декабре 2017 года Веа-старший был избран президентом Либерии.

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