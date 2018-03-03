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Марио Балотелли: «Вернуться в «Милан» будет сложно, но мне нравятся «Ювентус» и «Наполи»

Балотелли: «Вернуться в «Милан» будет сложно, но мне нравятся «Ювентус» и «Наполи»
Eurosport

1 час назад

Губа не дура.

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли намекнул на команды, в которых он хотел бы продолжить карьеру. В нехватке амбиций футболиста не упрекнуть.

«Мой агент Мино Райола позаботится о будущем. Я знаю, что повзрослел и готов вернуться в Италию.

Думаю, попасть в «Милан» будет очень тяжело, ведь это будет уже третья попытка. Но «Ювентус» и «Наполи» – эти две команды мне нравятся», – сказал Марио в интервью Rai Sport.

  • Балотелли станет свободным агентом 30 июня.
  • «Наполи» – лидер Серии А, «Ювентус» идет вторым.

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