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Марио Балотелли: «Вернуться в «Милан» будет сложно, но мне нравятся «Ювентус» и «Наполи»
Губа не дура.
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли намекнул на команды, в которых он хотел бы продолжить карьеру. В нехватке амбиций футболиста не упрекнуть.
«Мой агент Мино Райола позаботится о будущем. Я знаю, что повзрослел и готов вернуться в Италию.
Думаю, попасть в «Милан» будет очень тяжело, ведь это будет уже третья попытка. Но «Ювентус» и «Наполи» – эти две команды мне нравятся», – сказал Марио в интервью Rai Sport.
- Балотелли станет свободным агентом 30 июня.
- «Наполи» – лидер Серии А, «Ювентус» идет вторым.
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