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Голкипер «Нанта» – об отсутствии минуты молчания во Франции в память об Астори: «Это скандал»
Интересно, что этот парень скажет о словах Дани Алвеса?
Вратарь «Нанта» и экс-голкипер «Фиорентины» Чиприан Тэтэрушану возмущен тем, что матч 28-го тура чемпионата Франции между его клубом и «Марселем» начался без минуты молчания в память о Давиде Астори.
«Это худший день моей жизни. Не было минуты молчания после смерти моего бывшего товарища по команде и друга Давиде Астори. Это скандал, это отсутствие уважения. После такой трагедии футбол и результат не имеют значения. Будут другие матчи», – цитирует Тэтэрушану Goal.com.
- Астори скончался в ночь с 3 на 4 марта от остановки сердца по естественным причинам.
- Матч между «Марселем» и «Нантом» завершился вничью – 1:1.
- Тэтэрушану и Астори играли за «Фиорентину» в сезонах-2015/16 и -2016/17.
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