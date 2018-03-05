Getty Images

Голкипер «Нанта» – об отсутствии минуты молчания во Франции в память об Астори: «Это скандал»

Голкипер «Нанта» – об отсутствии минуты молчания во Франции в память об Астори: «Это скандал»
Eurosport

1 час назад

Интересно, что этот парень скажет о словах Дани Алвеса?

Вратарь «Нанта» и экс-голкипер «Фиорентины» Чиприан Тэтэрушану возмущен тем, что матч 28-го тура чемпионата Франции между его клубом и «Марселем» начался без минуты молчания в память о Давиде Астори.

«Это худший день моей жизни. Не было минуты молчания после смерти моего бывшего товарища по команде и друга Давиде Астори. Это скандал, это отсутствие уважения. После такой трагедии футбол и результат не имеют значения. Будут другие матчи», – цитирует Тэтэрушану Goal.com.

  • Астори скончался в ночь с 3 на 4 марта от остановки сердца по естественным причинам.
  • Матч между «Марселем» и «Нантом» завершился вничью – 1:1.
  • Тэтэрушану и Астори играли за «Фиорентину» в сезонах-2015/16 и -2016/17.

Будь в контакте со спортом

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Думали, выход 3 в 0 – это гарантированный гол? Как бы не так

01:59
Популярные видео
Видео на случай, если ты все еще сомневаешься, смотреть ли MLS по ночам. Смотреть
2 774 просмотров4 ч
«Рыцари» тремя шайбами устроили акт экзорцизма «дьяволам» из Нью-Джерси
 913 просмотров9 ч
А еще вам может понравиться