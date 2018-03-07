Балотелли – о словах Алвеса про Астори: «Достаточно было выразить соболезнования и не нести чушь»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли раскритиковал защитника «ПСЖ» Дани Алвеса, который цинично отреагировал на смерть капитана «Фиорентины» Давиде Астори. «Мы не очень расстроены его смертью. Тысячи детей умирают от голода каждый день», – зачем-то съязвил бразилец.

«То, что сказал Дани Алвес – неправильно. Достаточно было выразить соболезнования и не нести чушь, – процитировал Бало Football Italia. – Нельзя говорить такое, когда речь идет о смерти.

Астори был хорошим парнем, я знал его по сборной Италии. Не приехал на его похороны, потому что в этот день у нас была тренировка. Пугает тот факт, что футболист, прошедший сотни проверок, умер в постели. Получается, очень легко отправиться на небеса».

Астори скончался в ночь с 3 на 4 марта от остановки сердца по естественным причинам.

УЕФА объявил о том, что матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе начнутся с минуты молчания в память о Давиде.

Точная причина смерти капитана «Фиорентины» станет известна через 2 месяца.

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