Getty Images

Балотелли – о словах Алвеса про Астори: «Достаточно было выразить соболезнования и не нести чушь»

Балотелли – о словах Алвеса про Астори: «Достаточно было выразить соболезнования и не нести чушь»
Eurosport

53 мин. назад

Марио напомнил бразильцу, что лучше сначала думать, а потом говорить.

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли раскритиковал защитника «ПСЖ» Дани Алвеса, который цинично отреагировал на смерть капитана «Фиорентины» Давиде Астори. «Мы не очень расстроены его смертью. Тысячи детей умирают от голода каждый день», – зачем-то съязвил бразилец.

«То, что сказал Дани Алвес – неправильно. Достаточно было выразить соболезнования и не нести чушь, – процитировал Бало Football Italia. – Нельзя говорить такое, когда речь идет о смерти.

Астори был хорошим парнем, я знал его по сборной Италии. Не приехал на его похороны, потому что в этот день у нас была тренировка. Пугает тот факт, что футболист, прошедший сотни проверок, умер в постели. Получается, очень легко отправиться на небеса».

  • Астори скончался в ночь с 3 на 4 марта от остановки сердца по естественным причинам.
  • УЕФА объявил о том, что матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе начнутся с минуты молчания в память о Давиде.
  • Точная причина смерти капитана «Фиорентины» станет известна через 2 месяца.

Фейсбук очень спортивен и приятен

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Панарин разразился 3 очками и снес короны с голов парней из «Вегаса»

02:28
Популярные видео
Хоккеисты «Флориды» и «Тампа-Бэй» слишком часто теряли шайбу в своей зоне и подарили зрителям 9 шайб
 197 просмотров2 ч
«Может, Бензема – родственник Переса». Интервью с лидером фан-клуба «Реала»
5 202 просмотров19 ч
А еще вам может понравиться