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«Ему не сказали, что он черный?» Балотелли разнес политику первого темнокожего сенатора Италии

«Ему не сказали, что он черный?» Балотелли разнес политику первого темнокожего сенатора Италии
Eurosport

1 час назад

Политика порвала Марио шаблоны.

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли окончательно повзрослел. Теперь он даже высказывается на политические темы.

Объектом для нападок Марио стал первый темнокожий сенатор в истории Италии Тони Ивоби, избранный 4 марта. Выходец из Нигерии принадлежит партии Lega, проводящей антимиграционную политику.

«Может быть, я ослеп, или ему никто не сказал, что он черный. Какой позор», – написал Балотелли в инстаграме.

Позже футболист удалил запись. Новоиспеченный сенатор не ответил на выпад: «Я предпочту игнор. Мне нет дела до того, что пишет Балотелли».

А вот глава Lega и кандидат в премьеры Италии Маттео Сальвини был жестче. «Балотелли не нравился мне на поле. За его пределами он мне нравится еще меньше», – цитирует Сальвини Corriere della Sera.

  • Марио забил 22 мяча в 30 официальных матчах сезона-2017/18.
  • В июне Балотелли станет свободным агентом.

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