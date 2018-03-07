«Ему не сказали, что он черный?» Балотелли разнес политику первого темнокожего сенатора Италии

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли окончательно повзрослел. Теперь он даже высказывается на политические темы.

Объектом для нападок Марио стал первый темнокожий сенатор в истории Италии Тони Ивоби, избранный 4 марта. Выходец из Нигерии принадлежит партии Lega, проводящей антимиграционную политику.

«Может быть, я ослеп, или ему никто не сказал, что он черный. Какой позор», – написал Балотелли в инстаграме.

Позже футболист удалил запись. Новоиспеченный сенатор не ответил на выпад: «Я предпочту игнор. Мне нет дела до того, что пишет Балотелли».

А вот глава Lega и кандидат в премьеры Италии Маттео Сальвини был жестче. «Балотелли не нравился мне на поле. За его пределами он мне нравится еще меньше», – цитирует Сальвини Corriere della Sera.

Марио забил 22 мяча в 30 официальных матчах сезона-2017/18.

В июне Балотелли станет свободным агентом.

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