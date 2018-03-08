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Marca: «ПСЖ» уберет Эмери и назначит вместо него либо Почеттино, либо Конте
Дни Унаи в Париже уже точно сочтены.
«ПСЖ» находится в поисках нового главного тренера после вылета из Лиги чемпионов.
Основная цель парижан – Маурисио Почеттино из «Тотттенхэма», который ставит своим командам атакующий стиль и прекрасно работает с молодыми и новыми игроками, сообщает Marca.
Помимо Почеттино президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи рассматривает кандидатуру главного тренера «Челси» Антонио Конте.
- В 1/8 Лиги чемпионов «ПСЖ» по сумме двух игр уступил «Реалу» – 2:5.
- Почеттино выступал за «ПСЖ» в 2001– 2003 годах.
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