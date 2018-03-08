Getty Images

Marca: «ПСЖ» уберет Эмери и назначит вместо него либо Почеттино, либо Конте

Marca: «ПСЖ» уберет Эмери и назначит вместо него либо Почеттино, либо Конте
Eurosport

27 мин. назад

Дни Унаи в Париже уже точно сочтены.

«ПСЖ» находится в поисках нового главного тренера после вылета из Лиги чемпионов.

Основная цель парижан – Маурисио Почеттино из «Тотттенхэма», который ставит своим командам атакующий стиль и прекрасно работает с молодыми и новыми игроками, сообщает Marca.

Помимо Почеттино президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи рассматривает кандидатуру главного тренера «Челси» Антонио Конте.

  • В 1/8 Лиги чемпионов «ПСЖ» по сумме двух игр уступил «Реалу» – 2:5.
  • Почеттино выступал за «ПСЖ» в 2001– 2003 годах.

Самый спортивный телеграм

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Панарин разразился 3 очками и снес короны с голов парней из «Вегаса»

02:28
Популярные видео
Хоккеисты «Флориды» и «Тампа-Бэй» слишком часто теряли шайбу в своей зоне и подарили зрителям 9 шайб
 616 просмотровВчера в 11:27
«Может, Бензема – родственник Переса». Интервью с лидером фан-клуба «Реала»
5 941 просмотровВчера в 19:07
А еще вам может понравиться