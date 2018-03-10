Президент «Лиона»: «Когда слышу критику Пуйдебуа, то помню, что он лишь бывший толстый игрок»

Президент футбольного клуба «Лион» Жан-Мишель Олас после матча с «Монпелье» (1:1) позволил себе оскорбительные твиты в адрес журналиста и бывшего футболиста клуба Николя Пуйдебуа:

«Когда я слышу, как Николя говорит о тактике и критикует команду, я лишь думаю о том, что это говорит экс-игрок «Лиона» (кстати, очень толстый) который ни разу «Лион» не побеждал».

«Слушаю Пуйдебуа», критикующего «Лион», который дал ему шанс, но он им не воспользовался. И думаю, что ему нужно поехать стажироваться в Испанию, чтобы писать правдоподобнее».

Записи возмутили французских журналистов, которые бойкотировали пресс-конференцию футбольного клуба «Лион».

«После сообщений Жана-Мишеля Оласа в Твиттере, злонамеренного общения и недостойного президента клуба поведения в отношении журналистов, мы решили в знак протеста проигнорировать новости о матче против «Кана». Мы не будем участвовать в этой пресс-конференции, извините. Однако хотелось бы отметить, что мы не имеем ничего против игроков или тренеров. Спасибо за понимание». Текст сообщения, которое было сделано перед пресс-конференцией приводит сайт olympique-et-lyonnais.com.

Николя Пуйдебуа выступал за «Лион» с 1998 по 2005 год

«Лион» занимает четвертое место в Лиге 1 сезона-2017/18 с 51 очком. Клуб также является соперником ЦСКА по 1/8 финала Лиги Европы.

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