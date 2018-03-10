Килиан Мбаппе: «Переход в «ПСЖ» был правильным шагом. Я хочу выигрывать трофеи»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал что доволен тем, что перешел летом в парижский клуб из «Монако».

«Для меня это был правильный выбор. «ПСЖ» – огромный клуб, который хочет выигрывать каждый трофей. Поэтому мне показалось, что у нас есть общая цель и возможность развиваться вместе», – цитирует француза ESPN.

Говоря о своей роли, Мбаппе считает, что его универсальность позволяет играть на любой позиции атакующего трио с Кавани и Неймаром: «Сейчас играю справа, но я вижу себя нападающим, который может вписаться на любой позиции. В «Монако» например, Фалькао и я играли в паре, и мне тоже это нравилось. У меня нет особых предпочтений. В детстве я играл на всех трех атакующих позициях на поле, поэтому я привык выполнять разные роли».

Мбаппе перешел из «Монако» в «ПСЖ» летом 2017 года на правах аренды с опцией обязательного выкупа в размере 180 миллионов евро.

В Лиге 1 сезона-2017/18 Килиан забил 10 мячей в 19 матчах.

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