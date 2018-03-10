Getty Images
Унаи Эмери: «Не беспокоюсь о своем будущем в «ПСЖ»
А побеспокоиться бы не помешало.
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери рассказал, что не беспокоится по поводу своей отставки после вылета клуба из Лиги чемпионов от мадридского «Реала» на стадии 1/8 финала.
«Самым важным является внутренний анализ, что необходимо сделать для прогресса команды. Я думаю о коллективе, клубе – меня не волнует мое личное будущее.
Я верю в проект «ПСЖ». Люди, которые являются частью этого проекта, могут меняться, но сегодня я работаю так, как будто останусь здесь на всю жизнь», – цитирует слова тренера Goal.com.
- Ранее сообщалось, что заменить Эмери в парижском клубе могут Диего Симеоне или Антонио Конте.
- «ПСЖ» уступил «Реалу» в 1/8 финала Лиги чемпионов 2:5 по сумме двух встреч.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте