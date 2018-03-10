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Унаи Эмери: «Не беспокоюсь о своем будущем в «ПСЖ»

Эмери: «Не беспокоюсь о своем будущем в «ПСЖ»
Eurosport

5 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

А побеспокоиться бы не помешало.

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери рассказал, что не беспокоится по поводу своей отставки после вылета клуба из Лиги чемпионов от мадридского «Реала» на стадии 1/8 финала.

«Самым важным является внутренний анализ, что необходимо сделать для прогресса команды. Я думаю о коллективе, клубе – меня не волнует мое личное будущее.

Я верю в проект «ПСЖ». Люди, которые являются частью этого проекта, могут меняться, но сегодня я работаю так, как будто останусь здесь на всю жизнь», – цитирует слова тренера Goal.com.

  • Ранее сообщалось, что заменить Эмери в парижском клубе могут Диего Симеоне или Антонио Конте.
  • «ПСЖ» уступил «Реалу» в 1/8 финала Лиги чемпионов 2:5 по сумме двух встреч.

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