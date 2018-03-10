ABC: Неймар не хочет возвращаться в Париж после операции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар, восстанавливающийся после операции не хочет больше играть за французский клуб.

Бразилец сообщил своему окружению, что переход в «ПСЖ» был ошибкой и его решение окончательно. Как передает ABC, у такой жесткой позиции есть четыре причины. Во-первых, болельщики «ПСЖ» поддержали Кавани в конфликте с Неймаром и часто свистят в адрес бразильца. Во-вторых, игроки тоже встали на сторону уругвайского страйкера. В-третьих, Неймара не устраивает низкий уровень Лиги 1. В-четвертых, завоевать «Золотой мяч» в «Реале» шансов у нападающего будет заметно больше.

Неймар стал самым дорогим футболистом в истории футбола, перейдя из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

Одной из главных причин перехода называлось желание Неймара уйти из тени Месси и получить «Золотой мяч». Но выиграет ли?

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