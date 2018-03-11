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Фаны «Лилля» прорвались на поле после матча с «Монпелье». Их достала игра команды и новые боссы

Фаны «Лилля» прорвались на поле после матча с «Монпелье». Их достала игра команды и новые боссы
Eurosport

3 ч. назад

Их можно понять – «Лилль» в зоне вылета.

Фанаты французского «Лилля» прорвали ограждение и выбежали на поле после матча с «Монпелье» (1:1). Болельщики оскорбляли и угрожали игрокам – за 9 туров до финиша «Лилль» находится в зоне вылета. Нападающего Николя Пепе избил ногами один из фанатов, также пострадал защитник Адама Сумаоро.

Стюарды выстроились на границе поля, чтобы удерживать около 200 болельщиков, которые повторяли оскорбления в адрес игроков и президента клуба Жерар Лопеса. «Ты пачкаешь наши цвета», – скандировали фанаты в адрес босса.

Главный тренера «Лилля» Кристофф Галтье заявил, что у болельщиков были веские основания быть расстроенными, но их поведение, тем не менее, неприемлемо, сообщает ESPN.

  • У «Лилля» серьезные финансовые проблемы. Руководство «северных догов» рассматривают специалисты Национального директората по контролю за управлением. Если за несколько месяцев финансовая ситуация не изменится, а долги «догов» не уменьшатся, команду понизят в классе и сошлют в Лигу 2 в конце сезона.
  • «Лилль» занимает 19-е место в Лиге 1 сезона-2017/18. После 29 матчей у команды 28 очков.
  • От спасительной 17-й строчки «Лилль» отделяет одно очко.

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