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The Telegraph: «Манчестер Сити» хочет приобрести Тома Лемара из «Монако»

The Telegraph: «Сити» хочет приобрести Лемара
Eurosport

1 час назад

Пеп Гвардиола готовит летний супертрансфер.

Полузащитник «Монако» Тома Лемар интересен «Манчестер Сити».

После того, как «горожане» потерпели неудачи в переговорах с Алексисом Санчесом и Риядом Марезом, главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола продолжает искать варианты усиления флангов нападения.

Гвардиола высоко ценит Эдена Азара, но «Челси» вряд ли продаст главную звезду даже за рекордные деньги. Это побудило английский клуб обратить внимание на Лемара, сообщает The Telegraph.

  • Летом «Арсенал» предлагал «Монако» 100 миллионов евро за Лемара, но получил отказ.
  • Transfermarkt оценивает 22-летнего француза в 65 миллионов евро.

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