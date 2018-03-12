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Telefoot: президент «ПСЖ» полетит в Бразилию и попытается убедить Неймара остаться в клубе

Telefoot: президент «ПСЖ» полетит в Бразилию и попытается убедить Неймара остаться в клубе
Eurosport

1 час назад

Перед самым дорогим футболистом в мире на коленях ползают даже президенты.

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи всерьез обеспокоен слухами о разочаровании Неймара в Лиге 1 и желании вернуться в Испанию.

Как стало известно Telefoot, Аль-Хелаифи и спортивный директор Антеро Энрике назначили экстренную поездку в Бразилию, где Неймар проходит курсы восстановления от травмы. Они постараются убедить бразильца в состоятельности проекта.

  • Неймар перешел в «ПСЖ» летом за 222 млн евро и подписал контракт до 2022 года. Здесь можно накопить еще больше.
  • Уже осенью появились слухи, что бразилец разочарован в уровне чемпионата Франции и хочет вернуться в Испанию.
  • Несмотря на рекордные затраты, «ПСЖ» вновь вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, дважды проиграв «Реалу» (1:3, 1:2).

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