Telefoot: президент «ПСЖ» полетит в Бразилию и попытается убедить Неймара остаться в клубе

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи всерьез обеспокоен слухами о разочаровании Неймара в Лиге 1 и желании вернуться в Испанию.

Как стало известно Telefoot, Аль-Хелаифи и спортивный директор Антеро Энрике назначили экстренную поездку в Бразилию, где Неймар проходит курсы восстановления от травмы. Они постараются убедить бразильца в состоятельности проекта.

Неймар перешел в «ПСЖ» летом за 222 млн евро и подписал контракт до 2022 года. Здесь можно накопить еще больше.

Уже осенью появились слухи, что бразилец разочарован в уровне чемпионата Франции и хочет вернуться в Испанию.

Несмотря на рекордные затраты, «ПСЖ» вновь вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, дважды проиграв «Реалу» (1:3, 1:2).

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