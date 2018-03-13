Getty Images

Отец Неймара: «У сына есть будущее в «ПСЖ»

Отец Неймара: «У сына есть будущее в «ПСЖ»
Eurosport

1 час назад

Есть у саги трансферной начало, нет у саги трансферной конца.

Отец нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара опроверг информацию, что его сын не хочет играть за парижский клуб и мечтает перейти в «Реал».

По словам старшего Неймара, который еще и агент Нея, все мысли форварда только о том, чтобы играть ведущую роль в лучшем клубе Лиги 1: «У Неймара есть будущее в «ПСЖ». Его настоящее также связано с клубом».

Президент клуба Насер Эль-Халаифи тоже заявил о приверженности бразильской звезды клубу. «Он делает все возможное, чтобы он вернулся уже в этом сезоне», – передает его слова Goal.

  • Ранее сообщалось, что восстанавливающийся после операции Неймар не хочет играть за французский клуб.
  • Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.

Лучший спортивный телеграм

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Матч, в котором какой-то Мразек пропустил 3 шайбы, а «Вегас» снова победил

02:18
Популярные видео
Легендарное видео, которое обязан посмотреть каждый. Тут Овечкин кладет 600-ю шайбу в НХЛ
6 411 просмотров11 ч
Гонка недели Longines: Гранпремио Латинамерикана
 237 просмотровВчера в 23:50
А еще вам может понравиться