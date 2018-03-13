Отец Неймара: «У сына есть будущее в «ПСЖ»

Отец нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара опроверг информацию, что его сын не хочет играть за парижский клуб и мечтает перейти в «Реал».

По словам старшего Неймара, который еще и агент Нея, все мысли форварда только о том, чтобы играть ведущую роль в лучшем клубе Лиги 1: «У Неймара есть будущее в «ПСЖ». Его настоящее также связано с клубом».

Президент клуба Насер Эль-Халаифи тоже заявил о приверженности бразильской звезды клубу. «Он делает все возможное, чтобы он вернулся уже в этом сезоне», – передает его слова Goal.

Ранее сообщалось, что восстанавливающийся после операции Неймар не хочет играть за французский клуб.

Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.

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