L’Equipe: Мино Райола предложил «Барсе» Марко Верратти из «ПСЖ», но каталонцы отказались

Дела у 25-летнего полузащитника Марко Верратти в «ПСЖ» идут на спад, и при этом он уже не пользуется былым спросом на трансферном рынке. Итальянец не желает переезжать в Премьер-лигу, и его агенту Мино Райоле никак не удается подобрать клиенту новую команду.

В 2017 году «Барселона» пыталась приобрести Верратти, но ее предложение в 100 млн евро было отклонено. Памятуя о событиях прошлогодней давности, Райола недавно возобновил переговоры с каталонцами. Но теперь уже сама «Барселона» ответила вежливым отказом, передает L’Equipe.

В начале марта Le Parisien утверждал, что «ПСЖ» создаст новую команду вокруг Неймара и Килиана Мбаппе, а Верратти летом будет продан вместе с Эдинсоном Кавани, Дани Алвесом, Анхелем ди Марией и другими.

В сезоне-2017/18 Верратти провел 35 матчей, забил 2 гола, отдал 7 голевых передач, получил 10 желтых и 2 красные карточки.

Одну из красных Марко получил в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». «ПСЖ» проиграл 1:2 и вылетел.

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