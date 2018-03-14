Sport.es: Неймар хочет оформить переход из «ПСЖ» в «Реал» до старта ЧМ-2018, чтобы не отвлекаться

Неймар, желающий покинуть «ПСЖ» и вернуться в Ла Лигу, намерен решить все вопросы до лета, чтобы не отвлекаться на посторонние мысли во время ЧМ-2018.

Бразилец, восстанавливающийся на родине от травмы, уже указал отцу вести все переговоры от его лица, передает Sport.es. Главным претендентом на Неймара считается «Реал», и сам футболист хочет в Мадрид. Препятствием может стать цена: мадридцам придется выложить 400 млн евро.

В переговорах Неймару и его семье будет содействовать Nike. У «Реала» в 2020 году истекает контракт с adidas, и Nike рассчитывает с помощью бразильского форварда переманить «королевский клуб» на свою сторону, утверждает AS.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе 2017 года за 222 млн евро. Здесь можно заработать еще больше.

В 30 матчах бразилец забил 29 мячей.

26-летний футболист быстро разочаровался в Лиге 1 и не хочет возвращаться во Францию. Глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи попытается его переубедить.

Оставайся в контакте со спортом