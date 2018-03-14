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Sport.es: Неймар хочет оформить переход из «ПСЖ» в «Реал» до старта ЧМ-2018, чтобы не отвлекаться

Sport.es: Неймар хочет оформить переход в «Реал» до старта ЧМ-2018, чтобы не отвлекаться
Eurosport

1 час назад

Бразилец не хочет возвращаться во Францию.

Неймар, желающий покинуть «ПСЖ» и вернуться в Ла Лигу, намерен решить все вопросы до лета, чтобы не отвлекаться на посторонние мысли во время ЧМ-2018.

Бразилец, восстанавливающийся на родине от травмы, уже указал отцу вести все переговоры от его лица, передает Sport.es. Главным претендентом на Неймара считается «Реал», и сам футболист хочет в Мадрид. Препятствием может стать цена: мадридцам придется выложить 400 млн евро.

В переговорах Неймару и его семье будет содействовать Nike. У «Реала» в 2020 году истекает контракт с adidas, и Nike рассчитывает с помощью бразильского форварда переманить «королевский клуб» на свою сторону, утверждает AS.

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