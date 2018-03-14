Мбаппе прикинулся игроком «Анжера» и за пару секунд помешал забить Ди Марии и Верратти

Килиан Мбаппе забил оба мяча «ПСЖ» в победном матче 31-го тура Лиги 1 против «Анжера» – 2:1.

Одноклубникам же 19-летний француз забивать мешал. На 63-й минуте Анхель ди Мария добивал мяч в пустой угол ворот «Анжера». Каково же было удивление аргентинца, когда на пути мяча у штанги встал Килиан.

Более того, Мбаппе оказался в положении вне игры, поэтому, когда Марко Верратти следом все-таки послал мяч в сетку, счет все равно не изменился.

Мбаппе забил 17 голов в 36 матчах сезона-2017/18.

Килиан был арендован у «Монако» перед стартом сезона. «ПСЖ» обязан выкупить Мбаппе летом за 160-180 млн евро.

Больше футбольных видео на нашем канале в YouTube