Неймар запостил фото в инвалидном кресле и с цитатой Хокинга. На него свалилась тонна ненависти

14 марта ушел из жизни великий ученый Стивен Хокинг, который с молодости был прикован к инвалидной коляске.

Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар, который сам передвигается на коляске из-за перелома плюсневой кости, решил своеобразно почтить память ученого. Он опубликовал радостное фото и сопроводил его цитатой Хокинга:

«Нужно иметь позитивное отношение и извлекать лучшее из ситуации, в которой вы оказались».

Подписчики столь противоречивый трибьют не оценили.

«Какой ситуации? Мизинчик сломал? Ну ****** [офигеть] же».

«Это вершина эгоизма – использовать смерть Хокинга себе на пользу. Временное пребывание Неймара в инвалидном кресле незначительно в сравнении с ситуацией, в которой был Хокинг. Уверен, что Неймар не хотел никого оскорбить, но боже мой!»

«Неймар со своей больной плюсневой костью и растяжением лодыжки отметил смерть Стивена Хокинга, весело сравнив себя с парализованным ученым».

«Криштиану Роналду и Лионель Месси тащат в Лиге чемпионов. А в это время Неймар постит тупую шутку про Хокинга».

«Покойся с миром, Хокинг. Но не забавно ли, что при всем при этом Неймар куда в большей мере недееспособен?»

Неймар восстановится к концу мая.

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