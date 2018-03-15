AS: Неймар сказал своему окружению, что 5 месяцев в «ПСЖ» тянулись будто 5 лет

Форвард «ПСЖ» Неймар недоволен положением в клубе.

Как сообщает AS, бразилец сказал своему окружению, что пять месяцев в Париже тянулись для него будто пять лет. Неймар настроен перейти в «Реал»: отец игрока уже встречался с представителями мадридского клуба в прошлом месяце, чтобы обсудить возможную сделку.

Ключевые факторы, подстегивающие Неймара перебраться в Мадрид, – вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов, а также дружеские отношения с защитником «Реала» Марсело. Кроме того, Ней устал от игры в Лиге 1 и парижской жизни.

Здесь можно заряжать на лучших бомбардиров Парижа и Франции.

Неймар перебрался в «ПСЖ» летом 2017 года за 222 миллиона евро.

В 1/8 финала ЛЧ парижане проиграли «Реалу» (2:5 по сумме двух матчей).

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