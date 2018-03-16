«Его убили русские спецслужбы». Трагедия первого суперклуба Парижа и его владельца

За шесть лет господства в Париже холдинг Qatar Sports Investments вбухал в «ПСЖ» миллиард евро, но достучался лишь до четвертьфинала Лиги чемпионов. Не помог и беспрецедентный летний взрыв трансферного рынка Неймаром и Мбаппе, который в случае побега бразильца в «Реал» грозит репутационными потерями. Миллиардеры перепробовали все варианты, но уперлись в стену и близки к панике. Все идет к тому, что дорогостоящая игрушка надоест катарцам, и тогда о «ПСЖ» быстро забудут. 30 лет назад так уже случилось с другим парижским клубом.

В 1982-м парижский «Расинг» скромно отметил 100-летие – к тому моменту чемпион Франции-1936 пережил два банкротства и скатился в третий дивизион. Упадок «пингвинов» взволновал болельщика команды с 12 лет, парижского предпринимателя Жан-Люка Лагарде. Сын дипломата отличался изворотливым умом и хваткой в бизнесе, принесшим ему статус одного из самых состоятельных и влиятельных людей Франции.

Жан-Люк ЛагардеOther Agency

В юности Лагарде увлекся автогонками, попал в тяжелую аварию, травмировал ногу, но все равно реализовался в автоспорте. Этому способствовало его назначение в начале 60-х на должность управляющего директора компании Mécanique Avion TRAction – производителя авиационно-космического оборудования, систем вооружения, автомобилей, велосипедов и других транспортных средств. По инициативе Жан-Люка в 1965-м Matra приобрела компанию René Bonnet для выпуска спортивных и гоночных автомобилей и заявилась в «Формулу-1» и «24 часа Ле-Мана».

Компания разработала двигатель для спортивных автомобилей и несколько получивших признание гоночных моделей. В 1969-м британский пилот Matra Джеки Стюарт стал чемпионом «Формулы-1», а конюшня завоевала Кубок конструкторов.

В начале 80-х Лагарде заполучил контрольный пакет акций Matra и развернулся. Компания поставила на выпуск цветных телевизоров и конкурировала на рынке с Thomson. Бизнесмен решил, что футбольный проект поможет ему вывести компанию в топ и не пожалел средств. Чтобы не терять время, Жан-Люк выкупил выступавший во втором дивизионе ФК «Париж» и объединил с «Расингом» – новый клуб унаследовал небесно-белые цвета «пингвинов» и за сезон ворвался в Лигу 1.

Босс запустил масштабную трансферную кампанию с привлечением лучших футболистов мира. В 1986-м «Расинг» выкупил за миллион долларов у «Кёльна» лидера сборной Германии Пьера Литтбарски, еще через год парижане потратили вдвое больше на алжирского технаря «Порту» Рабаха Маджера. За много лет до того, как Роман Абрамович переманил в «Челси» выигравшего Лигу чемпионов с «Порту» Жозе Моуринью, похожую сделку провернул Лагарде – спустя два месяца после победы в Кубке чемпионов-1987 «Расинг Матра» возглавил Артур Жорже.

Команда переехала на «Парк де Пренс», который делила с «ПСЖ», но публика все равно восприняла «Расинг» как богатых выскочек. Советники подсказали Лагарде, что для прорыва клубу нужна суперзвезда, а лучше несколько – летом 1987-м парижские деньги освоили французские сборники Луис Фернандес и Тьерри Туссо, а прототипом Неймара стал уругваец Энцо Франческоли. За техничного форварда по прозвищу Принц – в его честь Зидан назвал одного из сыновей – парижане отлистали «Ривер Плейт» 4 миллиона долларов. В том же году «пингвины» едва не подписали Эрика Кантона. «Лагарде пригласил меня с женой на ужин. Я был поражен роскошью – слуги в париках носили алебарды, подавали деликатесы. Все это было похоже на средневековье», – вспоминал Эрик, который выбрал «Марсель».

Франческоли положили бешеную зарплату в 700 тысяч долларов за сезон, подарили роскошный дом на Монмартре и Peugeot последней модели. «Расинг» начал сезон-1987/88 очень мощно. Литтбарски, Франческоли, молодой Давид Жинола и другие монстры рвали соперников, но постепенно атмосфера испортилась. «В команде было много игроков, не получавших практику, из-за чего часто возникали конфликты. А еще нам не хватало поддержки болельщиков. Однажды на игру против «Сент-Этьена» клуб сделал бесплатным вход для детей, и они пришли на матч в зеленых костюмах – цветах врага», – сокрушался Жинола.

Огромные траты не придали «Расингу» статус новой силы в Лиге 1 – вершиной стало седьмое место в сезоне-1987/88. Приз лучшему игроку чемпионата, завоеванный Франческоли, слабо утешил владельца и разжег еще большую неприязнь к суперзвездам и их зарплатам у других игроков – пошли слухи, что Лагарде купил ему эту награду. На результатах команды сказались и ужасные условия тренировок на старой клубной базе с кривыми полями и перебоями с водой.

Посреди сезона-1988/89 Лагарде отказался от финансирования клуба, не вылетевшего лишь благодаря лучшей разницей мячей, чем у «Страсбура». Игра в большого футбольного босса привела к краху и обошлась бизнесмену в 300 миллионов долларов. Через пару лет «Расинг» скатился туда, где его подобрал Лагарде, сменил после этого несколько названий и сейчас трепыхается в пятом дивизионе.

Лагарде руководил Matra до конца жизни, которая закончилась трагически. 75-летний бизнесмен умер от очень редкого заболевания – аутоиммунного острого энцефаломиелита (поражает центральную нервную систему). После похорон французский дипломат Жан-Луи Гергорин обвинил в смерти друга русскую мафию, которой бывший владелец «Расинга» задолжал большую сумму. «В его крови обнаружили стафилококк – это почерк русских спецслужб», – заявил Гергорин.

«Можно пригласить в команду много талантливых игроков, но этого недостаточно. Менеджмент, условия, база – все должно соответствовать. Иначе ничего не получится», – резюмировал крах «Расинга» Жинола. «ПСЖ» обладает фантастическими ресурсами, чтобы вытирать обо всех ноги в Лиге 1, но в этом заключается его главная проблема – без сильного чемпионата клубу не видать победы в Лиге чемпионов.

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