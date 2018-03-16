Унаи Эмери – о трансфере Неймара в «Реал»: «Спросите об этом Переса»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал возможный переход Неймара в «Реал».

«Кажется, я уже 30 раз говорил на пресс-конференциях, что союз Неймара и «ПСЖ» очень прочен. Неймар в «Реале»? Я не знаю, спросите об этом Флорентино Переса», – цитирует Эмери Marca.

Неймар провел в чемпионате Франции-2017/18 20 матчей, забил 20 мячей и оформил 16 ассистов.

Бразилец перешел в «ПСЖ» летом 2017 года за 222 миллиона евро.

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