Новая стрижка Неймара, с которой его будут путать примерно со всеми звездами трип-хопа

Форвард «ПСЖ» Неймар выложил в инстаграм фотографию новой прически.

Пока бразилец восстанавливается от травмы, он экспериментирует с внешним видом. Теперь на его голове красуются дреды.

За три часа пост собрал 2,5 млн лайков. На инстаграм Неймара подписано 90 млн человек.

В матче 27-го тура чемпионата Франции против «Марселя» Неймар получил травму лодыжки и перенес операцию.

Неймар провел в чемпионате Франции-2017/18 20 матчей, забил 20 мячей и оформил 16 ассистов.

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