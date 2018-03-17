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Новая стрижка Неймара, с которой его будут путать примерно со всеми звездами трип-хопа

Новая стрижка Неймара, с которой его будут путать примерно со всеми звездами трип-хопа
Eurosport

1 час назад

Один поход к парикмахеру – и Neymar Jr превратился в Lil Ney.

Форвард «ПСЖ» Неймар выложил в инстаграм фотографию новой прически.

Пока бразилец восстанавливается от травмы, он экспериментирует с внешним видом. Теперь на его голове красуются дреды.

За три часа пост собрал 2,5 млн лайков. На инстаграм Неймара подписано 90 млн человек.

  • В матче 27-го тура чемпионата Франции против «Марселя» Неймар получил травму лодыжки и перенес операцию.
  • Неймар провел в чемпионате Франции-2017/18 20 матчей, забил 20 мячей и оформил 16 ассистов.

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