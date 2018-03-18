The Times: Неймар потребовал у «ПСЖ» повышения зарплаты до 1,1 миллиона евро в неделю

На прошлой неделе президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи летал в Бразилии на переговоры с Неймаром. Футболист ожидаемым образом отреагировал на попытки удержать его во Лиге 1: потребовал увеличения зарплаты.

Бразилец хочет получать примерно 1,1 млн евро в неделю, передает The Times. Если клуб удовлетворит требования Неймара, он хоть в чем-то обойдет Лионеля Месси. В год форвард «ПСЖ» будет получать почти 60 млн евро, в то время как пятикратный обладатель «Золотого мяча» выживает на какие-то 50 млн.

В настоящий момент Неймар на родине восстанавливается от травмы плюсневой кости. В медиа циркулировала информация, что футболист не хочет возвращаться в Париж, а его отец ведет переговоры с «Реалом».

По информации AS, Неймар жаловался окружению, что 5 месяцев в «ПСЖ» тянулись для него словно 5 лет.

Неймар перешел в «ПСЖ» летом за 222 млн евро. Сейчас он зарабатывает 750 тысяч евро в неделю.

В 30 официальных матчах бразилец наколотил 29 голов. Но теперь лучшие бомбардиры Лиги 1 выясняют отношения без Неймара.

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