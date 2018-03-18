Форвард «Ниццы» Марио Балотелли: «ПСЖ» заслуженно проиграл «Реалу» в ЛЧ. Деньги не купят команду»

Форвард «Ниццы» Марио Балотелли прошелся по «ПСЖ» накануне очной встречи в 30-м туре чемпионата Франции.

«ПСЖ» – как «Генгам». Это команда Лиги 1. «Марсель» и «Лион – тоже отличные команды. Я не делаю между ними различий.

В этом сезоне я видел только одну игру «ПСЖ»: ответный матч против «Реала». Они заслуженно проиграли. «Реал» был эффективнее. Это позор, когда такие команды, как «ПСЖ», вылетают столь рано.

Деньги могут купить вам больших футболистов, но не команду. Станет ли «ПСЖ» чемпионом? Мне нет дела», – сказал Балотелли в интервью Telefoot.

Матч «Ницца – «ПСЖ» начнется в 15:00 мск.

Подписывайся на наш канал в телеграме