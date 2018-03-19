Жена игрока «Лиона» вступилась за него после матча с «Марселем», где он всех дразнил и чуть не огреб

Битва двух «Олимпиков» в рамках 30-го тура чемпионата Франции прошла в Марселе и завершилась победой «Лиона» – 3:2.

По ходу матча разгорелся конфликт между защитниками обеих команд. Игрок «Лиона» Марсело подтолкнул в плечо Адиля Рами, а игрок «Марселя» пустил в ход кулаки.

Разборки продолжились после финального свистка. Все тот же Марсело возле выхода на поле показал майку «Лиона» в стиле Лионеля Месси трибунам «Велодрома» и спровоцировал новый конфликт.

Рами не успокоился и бросился на гостей уже под трибунами.

За честь Марсело внезапно вступилась его супруга, поиздевавшаяся над Рами и его командой в инстаграме:

«Ха-ха-ха-ха. Рами против Марсело. Хочешь подраться с моим мужем? Ага.

«Марсель», большое спасибо. Прощай».

Рами стал одним из виновников поражения «Марселя». На 42-й минуте он закинул мяч в собственные ворота.

«Лион» набрал 57 очков и приблизился к «Марселю». Команды занимают 3 и 4 места, их разделяют 2 балла.

Больше футбольных видео на нашем канале в YouTube