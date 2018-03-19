«Какого черта? Я не король, а Бог!» Стамбули рассказал дикую историю самовлюбленности Ибрагимовича

Экс-полузащитник «ПСЖ» Бенджамен Стамбули, ныне выступающий за «Шальке», рассказал историю о Златане Ибрагимовиче времен французского клуба.

«Однажды мы вместе были на физиотерапии, когда по телевизору показывали новости. Златан попросил меня перевести, потому что там говорили о нем. Я объяснил, что там говорили о том, что он – король Парижа.

Думал, он обрадуется такому сравнению, ведь люди так сильно его любят. Но он был очень разозлен и крикнул мне: «Какого черта? Я не король, я – Бог!» Этот парень просто сумасшедший», – поделился Стамбули с Goal.com.

Ибрагимович выступал за «ПСЖ» с 2012-го по 2016-й год, став лучшим бомбардиром в истории парижан.

Позднее достижение Златана обновил Эдинсон Кавани.

Стамбули покинул Париж в один год с Иброй и за 8 млн евро перешел в «Шальке».

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме