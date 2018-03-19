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3 чумовых сэйва Стива Манданда из «Марселя», после которых ты перестанешь ржать над его фамилией

3 чумовых сэйва Манданда, после которых ты перестанешь ржать над его фамилией
Eurosport

1 час назадОбновлено 57 мин. назад

И зауважаешь.

Вратарь «Марселя» Стив Манданда сделал три бомбических сейва в матче против «Лиона».

Француз дважды спасал после ударов Бертрана Траоре и перевел удар Максвелла Корне в штангу.

  • Подвиги Манданда не спали его клуб от поражения со счетом 2:3.
  • «Марсель» и «Лион» соседствуют в турнирной таблице Лиги 1, находясь на третьем и четвертом местах.

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