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3 чумовых сэйва Стива Манданда из «Марселя», после которых ты перестанешь ржать над его фамилией
И зауважаешь.
Вратарь «Марселя» Стив Манданда сделал три бомбических сейва в матче против «Лиона».
Француз дважды спасал после ударов Бертрана Траоре и перевел удар Максвелла Корне в штангу.
- Подвиги Манданда не спали его клуб от поражения со счетом 2:3.
- «Марсель» и «Лион» соседствуют в турнирной таблице Лиги 1, находясь на третьем и четвертом местах.
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