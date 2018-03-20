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Мемфис Депай: «Чего мне не хватает, чтобы быть лучшим? Только стабильности»

Депай: «Чего мне не хватает, чтобы быть лучшим? Только стабильности»
Eurosport

1 час назад

Вингеру «Лиона» осталось совсем чуть-чуть.

Полузащитник «Лиона» Мемфис Депай оценил свой прогресс после перехода во французский клуб из «Манчестер Юнайтед».

«Чего мне не хватает, чтобы быть лучшим? Честно говоря, у меня есть все, если мы говорим о качестве игры. Не хватает только стабильности.

Иногда я принимаю не лучшее решение. Мне нужно брать риск на себя, чтобы стать одним из лучших. Если я хочу быть среди них, то не могу играть просто.

Я не смогу стать лучшим, выступая за «Лион». Ляказетт был вынужден уйти в «Арсенал», чтобы прогрессировать», – сказал Мемфис AS.

  • В 28 играх Лиги 1 Депай забил 10 голов и оформил 6 голевых передач.
  • «Лион» занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1 с 57 очками.
  • В 1/8 финала Лиги Европы «Лион» по сумме двух матчей уступил ЦСКА.

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