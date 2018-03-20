Мемфис Депай: «Чего мне не хватает, чтобы быть лучшим? Только стабильности»

Полузащитник «Лиона» Мемфис Депай оценил свой прогресс после перехода во французский клуб из «Манчестер Юнайтед».

«Чего мне не хватает, чтобы быть лучшим? Честно говоря, у меня есть все, если мы говорим о качестве игры. Не хватает только стабильности.

Иногда я принимаю не лучшее решение. Мне нужно брать риск на себя, чтобы стать одним из лучших. Если я хочу быть среди них, то не могу играть просто.

Я не смогу стать лучшим, выступая за «Лион». Ляказетт был вынужден уйти в «Арсенал», чтобы прогрессировать», – сказал Мемфис AS.

В 28 играх Лиги 1 Депай забил 10 голов и оформил 6 голевых передач.

«Лион» занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1 с 57 очками.

В 1/8 финала Лиги Европы «Лион» по сумме двух матчей уступил ЦСКА.

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