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Мемфис Депай: «Чего мне не хватает, чтобы быть лучшим? Только стабильности»
Вингеру «Лиона» осталось совсем чуть-чуть.
Полузащитник «Лиона» Мемфис Депай оценил свой прогресс после перехода во французский клуб из «Манчестер Юнайтед».
«Чего мне не хватает, чтобы быть лучшим? Честно говоря, у меня есть все, если мы говорим о качестве игры. Не хватает только стабильности.
Иногда я принимаю не лучшее решение. Мне нужно брать риск на себя, чтобы стать одним из лучших. Если я хочу быть среди них, то не могу играть просто.
Я не смогу стать лучшим, выступая за «Лион». Ляказетт был вынужден уйти в «Арсенал», чтобы прогрессировать», – сказал Мемфис AS.
- В 28 играх Лиги 1 Депай забил 10 голов и оформил 6 голевых передач.
- «Лион» занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1 с 57 очками.
- В 1/8 финала Лиги Европы «Лион» по сумме двух матчей уступил ЦСКА.
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