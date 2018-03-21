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Paris United: Неймар забраковал кандидатуру Антонио Конте и хочет, чтобы «ПСЖ» возглавил Луис Энрике
Бразилец хочет играть в яркий футбол.
Звезда «ПСЖ» Неймар настаивает, чтобы новым главным тренером команды стал Луис Энрике, с которым он работал в «Барселоне».
Известно, что Унаи Эмери не будет тренировать «ПСЖ» в следующем сезоне. Как сообщает Paris United, фаворитами на его место остаются Луис Энрике и Антонио Конте, но Неймар в разговоре с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи дал понять, что его не устраивает стиль игры команд Конте.
Аль-Хелаифи готов сделать все, чтобы удовлетворить желания Неймара.
- Луис Энрике за три года в «Барселоне» выиграл 2 Примеры, Лигу чемпионов, 3 Кубка Короля, Суперкубок Испании, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
- Неймар провел в чемпионате Франции-2017/18 20 матчей, забил 20 мячей и оформил 16 ассистов.
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