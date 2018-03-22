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El Chiringuito: «ПСЖ» позволит Зинедину Зидану самому определить зарплату в случае переезда в Париж

El Chiringuito: «ПСЖ» позволит Зидану самому определить зарплату в случае переезда в Париж
Eurosport

38 мин. назадОбновлено 25 мин. назад

Чистый чек – это всегда приятно.

«Пари Сен-Жермен» мечтает заполучить главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана с сезона-2018/19.

Клуб попросил специалиста самому назвать зарплату и согласен на любые условия, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на El Chiringuito.

Контракт Зидана с «Реалом» рассчитан до июня 2020 года.

  • Нынешний главный тренер парижан Унаи Эмери находится на грани отставки после вылета в 1/8 финала Лиги чемпионов.
  • Другими претендентами на место в «ПСЖ» называют Антонио Конте, Луиса Энрике и Массимилиано Аллегри.

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