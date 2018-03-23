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Tuttosport: Дмитрий Рыболовлев может продать «Монако» ради покупки «Милана»
Новый претендент на итальянский суперклуб.
Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев может продать контрольный пакет акций «Монако», чтобы купить «Милан».
«Россонери» находятся в тяжелом финансовом положении, у президента клуба Ли Юнхуна нет денег для выплаты долгов в 300 миллионов евро. Как утверждает Tuttosport, Рыболовлев внимательно следит за ситуацией вокруг клуба.
- Ранее появилась информация, что «Милан» может купить Алишер Усманов, но его представители это информацию опровергли.
- Ли Юнхун стал президентом «Милана» в апреле 2017 года.
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