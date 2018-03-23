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Tuttosport: Дмитрий Рыболовлев может продать «Монако» ради покупки «Милана»

Tuttosport: Рыболовлев может продать «Монако» ради покупки «Милана»
Eurosport

45 мин. назад

Новый претендент на итальянский суперклуб.

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев может продать контрольный пакет акций «Монако», чтобы купить «Милан».

«Россонери» находятся в тяжелом финансовом положении, у президента клуба Ли Юнхуна нет денег для выплаты долгов в 300 миллионов евро. Как утверждает Tuttosport, Рыболовлев внимательно следит за ситуацией вокруг клуба.

  • Ранее появилась информация, что «Милан» может купить Алишер Усманов, но его представители это информацию опровергли.
  • Ли Юнхун стал президентом «Милана» в апреле 2017 года.

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