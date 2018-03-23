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Дмитрий Рыболовлев не намерен покупать «Милан». Бизнесмен счастлив развивать проект «Монако»

Рыболовлев не намерен покупать «Милан». Бизнесмен счастлив развивать проект «Монако»
Eurosport

31 мин. назад

Человек, сделавший монегасков чемпионами, нацелен на новые трофеи.

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев выступил с заявлением по поводу слухов, связывающих владельца клуба Дмитрия Рыболовлева с покупкой «Милана».

«Монако» утверждает, что никаких переговоров о продаже клуба или покупке «Милана» не ведется. Президент клуба Дмитрий Рыбовлев счастлив развивать проект «Монако», которым он занимается на протяжении 7 лет.

Стоит отметить, что в 2011 году клуб шел на последнем месте Лиги 2, а сейчас он чемпион Франции. У клуба остаются прежние амбиции: развивать молодых талантливых игроков, развивать инфраструктуру и выигрывать новые трофеи. Факты гораздо важнее, чем слухи.

Весь клуб сейчас сосредоточен на финале Кубка французской Лиги и на попадании в Лигу чемпионов», – приводит слова Васильева официальный сайт клуба.

  • В финале Кубка Лиги «Монако» сыграет против «ПСЖ».
  • В чемпионате Франции «Монако» идет на втором месте и имеет на счету 66 очков.

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