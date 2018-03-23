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Дмитрий Рыболовлев не намерен покупать «Милан». Бизнесмен счастлив развивать проект «Монако»
Человек, сделавший монегасков чемпионами, нацелен на новые трофеи.
Вице-президент «Монако» Вадим Васильев выступил с заявлением по поводу слухов, связывающих владельца клуба Дмитрия Рыболовлева с покупкой «Милана».
«Монако» утверждает, что никаких переговоров о продаже клуба или покупке «Милана» не ведется. Президент клуба Дмитрий Рыбовлев счастлив развивать проект «Монако», которым он занимается на протяжении 7 лет.
Стоит отметить, что в 2011 году клуб шел на последнем месте Лиги 2, а сейчас он чемпион Франции. У клуба остаются прежние амбиции: развивать молодых талантливых игроков, развивать инфраструктуру и выигрывать новые трофеи. Факты гораздо важнее, чем слухи.
Весь клуб сейчас сосредоточен на финале Кубка французской Лиги и на попадании в Лигу чемпионов», – приводит слова Васильева официальный сайт клуба.
- В финале Кубка Лиги «Монако» сыграет против «ПСЖ».
- В чемпионате Франции «Монако» идет на втором месте и имеет на счету 66 очков.
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