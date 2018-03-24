Легенда «Барселоны» Карлес Пуйоль: «Не вижу проблемы в переходе Неймара в «Реал»

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль прокомментировал возможный трансфер Неймара в мадридский «Реал».

«Я думаю, он может оказаться в «Реале», и я не вижу в этом проблемы. Он профессионал, Правда, я думаю, что у него будут трудности с уходом из «ПСЖ», потому что они потратили на него много денег.

Говоря о традициях, «Барселона» и «Реал» стоят на другом уровне, чем все остальные команды. Вы должны хорошо подумать, прежде чем уйти оттуда. Но есть и новые богатые клубы, которые ищут игроков по громкому имени и собирают отличные команды», – сказал Пуйоль в интервью Estadao.

Ранее другая легенда «Барсы» Иньеста сказал, что ему все равно на будущее Неймара.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет оформить переход из «ПСЖ» в «Реал» до старта ЧМ-2018.

Неймар перешел из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года за рекордные 222 миллиона евро.

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