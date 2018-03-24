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Томас Мёнье: «Я жду, что многое в «ПСЖ» изменится. Например, тренер»

Мёнье: «Я жду, что многое в «ПСЖ» изменится. Например, тренер»
Eurosport

30 мин. назад

Об отставке Эмери открыто говорят даже игроки.

Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Бельгии Томас Мёнье ждет смены тренера, чтобы чаще играть в составе.

«Мне уже не 18 лет – мне 26. Я полностью развил свои способности. Мне нужна ясность в моем положении на клубном уровне. «ПСЖ» знает мою позицию. Я жду, что многое, например, тренер, изменится. Я бы хотел получать больше игрового времени», – цитирует футболиста ESPN.

  • Мёнье перешел в «ПСЖ» из «Брюгге» в 2016 года, но после покупки Дани Алвеса прошлым летом чаще сидит в запасе.
  • Нынешний тренер клуба Унаи Эмери находится на грани отставки: он вылетел из ЛЧ уже в 1/8 финала.

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