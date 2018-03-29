Роберто Карлос: «Пока Лионель Месси и Криштиану Роналду в форме, Неймар остается третьим в мире»

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос сравнил форварда «ПСЖ» Неймара с лучшими игроками мира – Лионелем Месси из «Барселоны» и Криштиану Роналду из «Реала».

«Я думаю, Неймар правильно сделал, что перешел в «ПСЖ». Чтобы стать лучшим в мире, он должен был уйти из «Барсы», так как там играет Месси. Но даже в таком случае Ней должен понимать, что, пока Месси и Роналду в форме, он будет на третьем месте», – сказал Карлос France Football.

Главной целью Неймара при трансфере в Париж был «Золотой мяч», который он никогда не выигрывал.

Месси и Роналду забрали себе 10 из последних 10 «Золотых мячей» – по 5 на каждого.

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