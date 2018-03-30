Хатем Бен Арфа объявил об уходе из «ПСЖ»

Полузащитник Хатем Бен Арфа на своей официальной странице в инстаграме объявил, что покидает «ПСЖ».

«Скоро мое совместное приключение с «ПСЖ» завершится. Несмотря на трудности, я счастлив, что носил футболку этого клуба. Я буду хранить прекрасные воспоминания о партнерах по команде. Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить всех болельщиков. Я всегда буду любить «ПСЖ», – написал Бен Арфа.

Хатем перешел в «ПСЖ» после успешного сезона-2015/16 в «Ницце».

Последний матч за парижан в чемпионате Франции Бен Арфа сыграл больше года назад – 12 марта 2017 года против «Лорьяна».

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