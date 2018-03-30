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L’Equipe: Томас Тухель и Йоахим Лёв – главные претенденты на пост главного тренера «ПСЖ»

L’Equipe: Тухель и Лёв – главные претенденты на пост главного тренера «ПСЖ»
Eurosport

23 мин. назад

Из целей «Парижа» уже можно составить команду.

Руководство «Пари Сен-Жермен» рассматривает на пост главного тренера клуба немецких специалистов Томаса Тухеля и Йоахима Лёва.

Сообщается, что нынешний коуч парижан Унаи Эмери покинет позицию по окончании сезона. Конкуренцию «ПСЖ» в борьбе за тренеров составит «Бавария», сообщает L’Equipe. Интерес к Тухелю проявляет и лондонский «Арсенал».

  • Тухель покинул дортмундскую «Боруссию» в 2017 году, проработав в команде 2 года.
  • Йоахим Лёв работает со сборной Германии с 2006 года. Под его руководством немцы стали чемпионами мира 2014 года.

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