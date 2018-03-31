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Неймар вернется в Париж через 2-3 недели и, возможно, сыграет в финале Кубка Франции
Если «ПСЖ» туда попадет.
Нападающий «ПСЖ» Неймар еще может застать окончание клубного сезона.
«Я разговаривал с Неймаром на этой неделе. С ним все хорошо, он сохраняет спокойствие.
Мы говорили о финале Кубка французской Лиги. Он посмотрит его по телевизору, а через 2-3 недели вернется в Париж», – заявил главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери, которого цитирует Goal.com.
Не исключается, что Неймар поучаствует в финале Кубка Франции 8 мая при условии попадания туда «ПСЖ».
- Неймар получил травму плюсневой кости в феврале и выбыл до мая.
- Бразилец забил 29 голов в 30 матчах сезона-2017/19.
- 31 марта «ПСЖ» сыграет в финале Кубка французской Лиги с «Монако».
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