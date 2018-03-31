Марио Балотелли: «Роналду и Месси выше всех, но я могу быть на уровне Неймара, Дибалы и Гризманна»

Выступление за «Ниццу» не мешает Марио Балотелли считать себя одним из лучших.

«Я уверен, что вхожу в десятку лучших футболистов в мире. Криштиану Роналду и Лионель Месси находятся на ином уровне в сравнении со всеми остальными.

Но я могу быть наравне с Неймаром, Антуаном Гризманном и Пауло Дибалой. Они впереди меня только по той причине, что у них больше побед.

Дибала был в двух в финалах Лиги чемпионов, я – нет», – сказал Марио La Gazzetta Dello Sport.

Игрок уровня Неймара и Гризманна провел 31 матч за «Ниццу» в сезоне-2017/18 и забил 22 гола.

Летом Балотелли станет свободным агентом.

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