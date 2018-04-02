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Don Balon: форвард «ПСЖ» Неймар рассматривает варианты с переходом в «МЮ» или «Сити»
Неважно куда, лишь бы в Манчестер.
Бразильский нападающий Неймар по-прежнему желает уйти из «ПСЖ», а его целью номер один остается переход в «Реал».
Но на случай срыва трансфера в мадридский клуб 25-летний футболист уже обдумывает план Б. В качестве альтернативы рассматриваются «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
Неймар больше склоняется к команде Хосепа Гвардиолы, хотя на «Олд Траффорд» ему с большей вероятностью гарантирована роль лидера, передает Don Balon.
Ключевым препятствием для ухода Неймара станет цена. «ПСЖ» купил игрока у «Барселоны» за 222 млн евро, а от продажи хочет выручить 400 млн евро. В контракте бразильца не прописаны отступные.
- Неймар забил 29 голов в 30 официальных матчах за «ПСЖ».
- В настоящее время Неймар восстанавливается в Бразилии от перелома плюсневой кости.
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