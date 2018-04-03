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Экс-игрок сборной Франции: «В 2003-м «Спортинг» предлагал за меня Роналду, но «Лион» отказался»

Экс-игрок сборной Франции: «В 2003-м «Спортинг» предлагал за меня Роналду, но «Лион» отказался»
Eurosport

44 мин. назад

Это же надо так опростоволоситься.

Бывший нападающий «Лиона» Тони Верель рассказал, как в 2003 году «ткачи» совершили самую грандиозную ошибку в истории клуба.

«Мне перестали доверять, и я решил уйти из «Лиона». Мной интересовался «Спортинг», который предложил в обмен за меня Криштиану Роналду.

«Лион» же хотел денег. У меня оставался еще год по контракту, и клуб хотел продажи, а не обмена. Думаю, сегодня «Лион» очень жалеет о том решении», – сказал Верель в эфире Canal+.

  • Верель – двукратный чемпион Франции в составе «Ланса» (1998/99) и «Лиона» (2002/03).
  • На счету Тони 8 матчей за сборную Франции.
  • В 2003 году Верель ушел в «Ренн», а «Спортинг» продал Роналду в «МЮ» за 19 млн евро.

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