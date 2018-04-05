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Yahoo Sport: «Челси» поинтересовался у «Монако» отступными за Леонарду Жардима

Yahoo Sport: «Челси» поинтересовался у «Монако» отступными за Жардима
Eurosport

1 час назад

В Лондоне ищут замену Антонио Конте.

«Челси» продолжает поиск кандидатур на замену Антонио Конте. Лондонский клуб сделал запрос в «Монако» по сумме отступных коуча Леонарду Жардима.

Контракт 43-летнего португальца действует до 2020 года, разрыв соглашения обойдется в 7,5 миллиона евро, пишет Yahoo Sport.

Жардим работает с «Монако» четвертый сезон. За это время он вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов и привел к титул чемпиона Франции в прошлом году. В «Монако» Лео зарабатывает 4 миллиона евро в год.

  • В конце марта Жардима признали тренером года в Португалии.
  • На Лео претендуют «Арсенал» и «ПСЖ».
  • Среди других приемников Конте называются Луис Энрике и Томас Тухель.

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