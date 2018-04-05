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ESPN: Томас Тухель возглавит «Пари Сен-Жермен»

ESPN: Тухель возглавит «Пари Сен-Жермен»
Eurosport

56 мин. назад

Экс-тренер дортмундцев опередил конкурентов.

Немец Томас Тухель станет новым тренером французского «Пари Сен-Жермен».

Президент «ПСЖ» Насер аль Хелаифи контактировал несколько недель назад с окружением Антонио Конте, а спортивный директора Антеро Энрике хотел видеть в команде Паулу Фонсеку и Леонарду Жардима. В итоге решение принимал лично эмир Катара, который счел Тухеля наиболее подходящим для работы в парижской клубе, сообщает ESPN.

Решающим фактором стала репутация Тухеля как тактического гения. Кроме того, Тухель хорошо говорит по-французски.

  • Тухель покинул дортмундскую «Боруссию» в 2017 году, проработав в команде 2 года.
  • Главному тренеру «ПСЖ» Унаи Эмери, похоже, не простили вылет парижского клуба от мадридского «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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