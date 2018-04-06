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Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли: «Будь я белым, все проблемы решались бы значительно проще»

Балотелли: «Будь я белым, все проблемы решались бы значительно проще»
Eurosport

1 час назад

Марио бесит дискриминация.

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли рассказал о расизме, с которым часто встречался по ходу карьеры.

«На многих стадионах я часто слышал в свой адрес: «Нет черным итальянцам!» Однако я доказал, что это не так. Несмотря на то, что я родился и вырос в Италии, согласно закону, я стал итальянцем только после того, как мне исполнилось 18, – цитирует игрока So Foot. – Закон несправедлив, поэтому многие до сих пор считают темнокожих неполноценными.

Думаю, будь я белым, все проблемы решались бы значительно проще. Италия не расистская страна, но в ней много расистов. Следующее поколение может изменить ситуацию. Мы должны научить детей тому, что, несмотря на различия во внешности, все равны».

  • В начале марта Марио раскритиковал первого темнокожего сенатора в истории Италии Тони Ивоби. Выходец из Нигерии принадлежит партии Lega, проводящей антимиграционную политику.
  • Марио забил 22 мяча в 30 официальных матчах сезона-2017/18.
  • В июне Балотелли станет свободным агентом.

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