Дани Алвес – самый титулованный футболист в истории. Но подлый бразилец этого не заслужил

В современной драматургии есть важное требование, от которого зависят любовь зрителей и кассовый успех фильма: качественный герой обязан быть амбивалентным, то есть двойственным. Главный герой не может быть сахарным зайчиком – ему нужны серьезные недостатки и изъяны, которые он будет преодолевать. Злодей тоже не просто говнюк, желающий захватить мир из вредности, – у него должна быть четкая мотивация, которая оправдывает все подлости. Например, «Три билборда» всем так понравились, потому что беспредел, который творят герои, оправдывают благие намерения и душевная боль.

Дани Алвес был бы отличным киногероем. Всю карьеру он творит гадости, ведет себя как негодяй, но карма о бразильце забыла: 2 апреля его «ПСЖ» обыграл в финале Кубка Французской лиги «Монако» (3:0), и бразилец поднял над головой 36-й трофей в карьере. Дани обошел Райана Гиггза и Кенни Далглиша – легенд клубов и сборных. В конце сезона бразилец закрепит результат 37-й медалью, выиграв чемпионат Франции. Жаль, что такие люди, как Алвес, превращаются в олицетворение спортивного успеха.

Большую часть трофеев Алвес выиграл в «Барселоне» – 23. 14 из них бразилец заполучил при Гвардиоле с 2008-го по 2012-й. При этом Пепу часто пеняют, что все его заслуги в «Барсе» связаны с Месси, Иньестой и Хави. Якобы тройка хоббитов все выиграла для Хосепа, а его гениальность ни при чем. Про Алвеса можно сказать то же самое: если бы ту «Барсу» защищали Кутепов и Гранат, атакующая тройка все равно забила бы сколько нужно для победы. Единственный аргумент против – 21 гол и 97 ассистов самого Дани во всех турнирах. Но он легко разбивается. За восемь сезонов лишь четыре мяча бразильца оказывались победными, а 42 ассиста прилетели к Месси – то есть Дани просто действовал по схеме «отдай гному – он забьет». Заслуг Алвеса это не умаляет – просто он подносил мячи лучшим, а сам уносил трофеи, которые они обеспечивали.

Но разница в том, что гениальные Хави, Иньеста и Месси – люди скромные и тихие. А Дани поймал гигантскую звездочку (хотя, это у Алвеса из детства – мальчик с шести лет на обоях тренировался ставить автографы). Едва бразилец оказался в «Ювентусе», как заплевал клуб, который дал ему все. «Они неблагодарные лгуны. Не уважали меня. Предложили новый контракт только потому, что ФИФА повесила бан. Мне нравится, когда меня любят, а руководство «Барсы» вообще не соображает, как обращаться со своими игроками. Я три сезона подряд слушал новости, что меня продадут, а руководство мне ничего не говорило!» – ябедничал бразилец из Турина.

С «Ювентусом» Алвес добавил еще два трофея, которые выиграли другие люди – сыграл всего 19 матчей за сезон. При этом бразилец даже помешал «Турину» в борьбе за третью чашку своим мерзким поведением. Марио Манджукич рассказал, как Алвес не давал команде готовиться к финалу Лиги чемпионов против «Реала».

«До матча все было нормально, мы спокойно готовились. Но все уже ждали, что сейчас в раздевалку войдет Алвес и начнет изображать диджея, слушая свою любимую музыку на всю громкость. Он никогда не давал нормально концентрироваться. Но в тот раз совсем переборщил. Алвес включил на полную мощность Samba De Janeiro, и мы чуть не оглохли. Я подумал, что он идиот, и ушел, а вот Бонуччи – нет. Леонардо одержим победой в Лиге чемпионов, поэтому подошел к Алвесу и сказал, что сломает ему ногу, если тот через три секунды не выключит музыку. Атмосфера испортилась, они ругались. А потом Алвес заявил, что даже если мы проиграем в финале – он уже трижды выигрывал ЛЧ, тогда как у Бонуччи ни одной победы», – рассказал хорват. То есть Дани не только чуть ли не себе приписывает все победы «Барсы» в Лиге чемпионов, но и кичится этим, тыкая в лицо одноклубников перед важнейшим матчем сезона. 33-летний дядя выпендривался, как сынулька богатых родителей перед нищими друзьями, хотя к богатству папаши имеет минимальное отношение.

Тогда Аллегри пообещал, что вышвырнет обоих – тем и кончилось. Алвес присоединился к «ПСЖ» в читерском чемпионате Франции, где проиграть сложнее, чем победить. Но даже в таких условиях бразилец моментально нагадил: скандал Неймара и Кавани начался с выходки Алвеса. Именно Дани отобрал мяч у действующей легенды и отдал новенькому мажору, что вызвало сантабарбару на несколько недель.

За март 2018-го защитники отличился дважды. Сначала после смерти Астори защитник ляпнул, что ему плевать, ведь каждый день умирают люди. А потом вытер сопли о Роналду во время 1/8 финала Лиги чемпионов. Через пару недель латераль выиграл Кубок Французской лиги и стал самым титулованным подлецом в истории футбола.

Чем больше Дани Алвес забирает трофеев, тем больше гадит окружающим. Пока все сходит ему с рук, но это не значит, что карма не догонит бразильца – для него просто повышаются ставки, и когда-то все мерзости, которые он натворил, вернутся ему в несколько раз дороже. И лучше бы это случилось поскорее, пока молодые футболисты не подумали, что идти к трофеям значит совершать подлости.

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